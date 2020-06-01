لجنة مكافحة الفيروس: مصل الانفلونزا العادية لا يصلح لعلاج كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك أكثر من دولة تقوم بالعمل على التوصل إلى مصل لعلاج كورونا، وان كل التجارب لم تتعدى مرحلة التجارب السريرية حتى الآن.





وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن أي لقاح يحتاج إلى العديد من التجارب قبل اعتماده، للتأكد من انه لن يكون لديه أي مضاعفات أو آثار جانبية.





وأوضحت أن اللقاح ببساطة هو حقن الشخص لحمايته من الفيروس ويكون ذلك من خلال حقنه بجزء معالج من الفيروس او حقنه ببروتينات من الفيروس ليقوم الجسم بعمل أجسام مضادة للفيروس وتقيه من الإصابة بالفيروس.





وأضافت العسال أن مصل الانفلونزا العادي لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا، ولا يعطي مناعة ضد فيروس كورونا





ونصحت المواطنين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي خاصة وأنه ليس هناك دواء حتى الآن للفيروس.