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برلمان

دوره غير مفعل.. تضامن البرلمان ترفض موازنة المجلس القومي للسكان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
رفضت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بـ57 مليون و967 الف جنية مقابل 56 مليون جنية و315 ألف العام المالي الجاري 2019/2020.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن الأسباب التي سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومي للسكان مازالت قائمة، وقلنا مرارًا وتكرارًا أما تفعيل دوره لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده، قائلًا : " لا نعاتب أو نلوم إنما نتكامل لوضع حد لما يحدث، فلا يمكن الاستمرار بهذا الوضع".

وشدد القصبي، علي أهمية استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة بما يمكنه من أداء المهام المنوطه به مع منحه الصلاحيات اللازمة لذلك.

من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والاسرة إن الوضع الحالي للمجلس القومي للسكان مخالف للدستور، ولا يستطيع القيام بدوره، قائلا : " الاسباب التي أدت رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة للمجلس القومي للسكان خلال العام المالي الجديد بـ46 مليون و500 ألف جنية  العام 2020/2021، مقابل 43 مليون و442 ألف جنية العام الجارى، كما قدرت مُخصصات شراء السلع والخدمات بـ4 ملاييين و282 ألف جنية مقابل 2 مليون و720 ألف جنية العام الجارى، أما الاستثمارات فقدرت  بنحو 7 ملايين مقابل 10 ملايين العام الجارى بخفض قدرة 3 ملايين.
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