لمواجهة كورونا.. توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات جامعة القاهرة

واصلت جامعة القاهرة، تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.





وتم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، وعدم السماح بالدخول لأي شخص غير مرتدي الكمامة الطبية بالدخول للجامعة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس جامعة القاهرة التنفيذي.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها مسافة 2 متر على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين.





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وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.