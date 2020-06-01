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أخبار البلد

نصائح للري والتسميد وفحص الآفات .. الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي قصب السكر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو الجاري.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا بالنسبة للغرس الخريفي:

الري فى المواعيد المثلي.

استمرار التمشيط لمتابعه الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط.


ثالثًا: الخلف:

الاستمرار في خدمة الخلف التي تم كسرها في مارس وابريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل  200-210 وحده أزوت للفدان على دفعتين.


مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية.. وإزاله الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت عن ذلك يزال الحقل كله.
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