نصائح للري والتسميد وفحص الآفات .. الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو الجاري.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا بالنسبة للغرس الخريفي:
الري فى المواعيد المثلي.
استمرار التمشيط لمتابعه الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.
ثانيا: الغرس الربيعي:
يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط.
ثالثًا: الخلف:
الاستمرار في خدمة الخلف التي تم كسرها في مارس وابريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحده أزوت للفدان على دفعتين.
مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية.. وإزاله الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت عن ذلك يزال الحقل كله.