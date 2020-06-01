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رياضة

بعد دعم الفيفا.. أحمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بمساعدة الأندية ماليًا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:20 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
طالب المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بضرورة تدعيم الأندية بمختلف الدرجات والمسابقات التي ينظمها.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الحالي.

وقال المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الفيفا و الكاف يعلنان عن دعم الاتحادات الاعضاء ماليا بسبب الازمة، و بدورها يجب على اللجنة الخماسية تدعيم الاندية باقسامها الاربعة في اسرع وقت ممكن.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو الحالي بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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