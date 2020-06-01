بعد دعم الفيفا.. أحمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بمساعدة الأندية ماليًا

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الحالي.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الحالي.