شمال سيناء: الاشتباه في إصابة 39 حالة بـ كورونا ثبت سلبية 33 منها

نائبًا عن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة لمجابهة فيروس

المستجد "كوفيد- 19" خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأكد السكرتير العام ، عرض الموقف التنفيذي للمحافظة في عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وأعمال التطهير والتعقيم داخل المحافظة.







وأضاف السكرتير العام أنه تم الاشتباه في 39 حالة بفيروس كورنا المستجد حيث تم تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.







ووردت العينات والتي تفيد سلبية 33 حالة وإيجابية 6 حالات أخري من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفي العريش العام وحالة في مستشفي بئر العبد المركزي وحالة في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، بجانب حجز حالة منزليًا.





وأشار السكرتير العام إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدي وأدوات التعقيم بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر .





وأشار السكرتير العام الى تخصيص مستشفى بئر العبد كمستشفي إحالة-عزل الى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى باجمالى 126 سريرًا و73 سريرا للعناية المركزة و50 جهاز تنفس صناعي بجانب 253 غرفة بمدينة الطلبة بجامعتي سيناء والعريش بطاقة 506 أسرّة.