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حوادث

إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بصحراوى وادى النطرون

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أصيب 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة الصحراوى بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.


تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالمكان المشار اليه وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من:

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" محمود السيد محمد، 21 عامًا، جمعة محمود منسي، 55 عامًا، محمود جمعة محمود، 4 أعوام، محمود فرج فوزى، 21 عامًا، حسام حسنى شكر، 15 عامًا، محمد صلاح عبد القادر، 19 عامًا، حسين أحمد محمد، 41 عامًا، صفاء محمد شكر، 30 عامًا، وجميعهم مقمين بمحافظة أسيوط".

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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