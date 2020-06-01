بوابة أمل كبيرة .. أشرف الفقي: عقار ريمديسيفير سلاح فتاك لقتل كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، إن هيئة سلامة الدواء الأمريكية منحت عقار ريمد يسيفير موافقة استثنائية للاستخدام الطارئ، مضيفا أنه سيتم استخدام العقار لكن بشروط معينة.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأثيين، أن من ضمن الشروط أن يستخدمه المرضى رهن الرقابة في المستشفى وفي التجارب السريرية، لافتا إلى أن عقار ريمديسيفير لابد أن يستخدم من 5 إلى 10 أيام متصلة.

وتابع زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، أنه لا يباع في الصيدليات، والعقار تم استخدامه على مرضى كورونا الموجودين على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية ليست جهة رقابية وهى منظمة إرشادية تقدم توصيات فقط.





وأكد الطبيب، أن 80% من مصابي فيروس كورونا حالتهم متوسطة وبسيطة، مشيرا إلى أن هذا العقار كان مخصصا لعلاج إيبولا.





وتابع الدكتور أشرف الفقي، أن 5%من مصابي كورونا يحتاجون للعناية المركزة، مشيرا إلى أن عقار ريمديسيفير بوابة أمل كبيرة لقتل كورونا في العالم.