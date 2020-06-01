جميع الاحتمالات واردة في الأوبئة .. وزير التعليم العالي: المصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 4 آخرين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن كل فرد في المجتمع يتحمل مسئولية عن نزول إعداد مصابي فيروس كورونا لأنه مع الالتزام ستقل بالتأكيد أعداد المصابين الحالية، موضحا أنه لا يستطيع أحد الآن توقع موعد الوصول للحالة صفر لأننا نسير في الاتجاه الرأسي، قائلا: " لا نستطيع التوقع مثل الفترة الماضية ولا نتوقع موعد الوصول لقمة الجبل ولكن يمكن بعد اسبوعين من الالتزام وضع فرضيات واضحة".





وفسر الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤليتي» على قناة صدى البلد، التوقعات التي تؤكد أن الحالات أكبر من المعلن بأن ذلك أمر طبيعي في رصد الأوبئة فالافتراضات تسعى إلى وضع السيناريو الأكبر ولكنه لا يعني أننا نسجل الأرقام الأكبر.





وأضاف: «المصاب بكورونا قد ينقل العدوى إلى 3 أسخاص أو 4 وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بحيث يعتبر كل مواطن نفسه رقم صحيح في المعادلة» ، مشيرا إلى أن توقعات أرقام الإصابات تأتي بناء على تحليل ودراسة الإصابات خلال المراحل الماضية .





ولفت الوزير، إلى أن الأوبئة تمر بثلاث مراحل، حيث بدأت مصر بتسجيل عشرات الإصابات ثم وصل إجمالي الإصابة إلى 25 ألف إصابة.





وأضاف «مواجهة أي فيروس تعتمد على أمرين العثور على لقاح أو قطع دائرة الانتشار»، متوقعا الوصول إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.





وأردف «كافة الاحتمالات واردة في الأوبئة بمختلف أنحاء العالم والرهان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسابيع المقبلة لكسر حدة الارتفاع وتغيير معدل الإصابات».