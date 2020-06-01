أستاذ مناعة: إجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية في الجامعات خطر على الطلاب في زمن كورونا ..فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، إن سجاد المساجد تربة خصبة لانتشار كورونا، مطالبا بإعادة النظر في أمر فتح المساجد في ظل وباء كورونا.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية في الجامعات خطر على الطلاب في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع زميل هيئة الدواء الأمريكية السابق واستشاري المناعة، أنه لابد من إيجاد بدائل في امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن تجمع الطلاب في اللجان أمر في غاية الخطورة من الناحية الطبية.





وأكد الطبيب، أن منع الأهالي من الحضور أمام اللجان أمر في غاية الأهمية في أزمة كورونا؛ لمنع انتشار الفيروس، مضيفا "مفيش أي مشكلة لو كل المساجد والكنائس في مصر التزمت بالإرشادات".





وقال الدكتور أشرف الفقي، إن هيئة سلامة الدواء الأمريكية منحت عقار ريمد يسيفير موافقة استثنائية للاستخدام الطارئ، مضيفا أن يتم بها استخدام العقار لكن بشروط معينة.