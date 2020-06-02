جامعة حلوان تطلق دورة تدريبة عن الاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين

اعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، عن عقد دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.
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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠.
وتهدف الدورة الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم .
ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عبر هذا الرابط.
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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠.
وتهدف الدورة الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم .
ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عبر هذا الرابط.