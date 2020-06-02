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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 2/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:02 ص
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2/6/2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحًا غير منتظرة،  وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميععاطفيًا: تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولًا مناسبة  مع الشريك بغية تفادي أي أزمات في المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقةصحيًا: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال

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برج الثور:
مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها لتبرهن الجميع من أنت أمام الملماتعاطفيًا: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة  ومؤذية في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر

برج الجوزاء:
مهنيًا: تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد  تسعى لتطبيقه لتبرهن أنك على قدر المسؤولية عاطفيًا: لا تكن كثير التذمّر وإلا ملّ الحبيب من هذه العلاقة ووضعك أمام خيار صعب صحيًا: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل

 

برج السرطان:
مهنيًا: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد عاطفيًا: يفرض عليك الوضع تحفّظًا شديدًا في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك صحيًا: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارًا

برج الاسد:
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من مشكلات لكنك تتخلص من عقبات وتتغلب على تجربة صعبة، لكن تحاشَ الأخطاء والتهور والتسرع عاطفيًا: غموض الشريك يثير غضبك ويستدعي معالجة حاسمة لتجتازهذه المرحلة بسلام وتفكر في المستقبل ومشاريعه صحيًا: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلًا او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات

برج العذراء:
مهنيًا: تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك،
لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها عاطفيًا: تعيش حالًا من الاستقرار مع الحبيب ويشعرك الأسلوب الجديد الذي اتبعته بالراحة والطمأنينة وبأنك تعيش مع الشخص المناسب صحيًا: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي

:برج الميزان
مهنيًا: سارع إلى الاعتذار إلى زملائك في المهنة، فأنت حكمت عليهم جزافًاوظلمت قسمًا كبيرًا منهم يكن لك محبة كبيرة
عاطفيًا: تصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمك
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع إرادة صلبة للتوقف عن الإكثار من الطعام

برج العقرب:
مهنيًا:  قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط عاطفيًا: قد تحضّر لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومنسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائمًاصحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي

برج القوس:                         
مهنيًا:يلقي الضوء عليك فتكون متوترًا قليلًا،  لكنك تبدأ مسيرة عمل تستمرّ مدة طويلة عاطفيًا: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعًا جيدًا لديه  وحسًا بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمرًا ما صحيًا: تقاوم جميع المغريات التي تكون نتيجتها أكثر من سيئة، وتدافع عن صحتك بشراسة

برج الجدي
مهنيًا:  فتستعيد الماضي أو بعض الذكريات،  وأبشّرك بالانفراجات وبالطمأنينة، خطواتك العملية تلقى نجاحًا غير متوقع عاطفيًا: لا تحاول التضييق على الشريك في الأيام المقبلة، وخصوصًا أنه يعاني ضغوطًا عائلية قوّية تهد أعصابه وتقلقه صحيًا: الاهتمام بالصحة يحتل الأولوية في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون

برج الدلو:
مهنيًا: يجعلك ملمًا بأوضاع كثيرة  وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة عاطفيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك
لدى الشريك أو تحسين الانطباع عنك في محيطك العاطفي صحيًا: يمتلكك دائمًا هاجس الخوف من مستقبل صحي مقلق،
عليك ممارسة الرياضة للمحافظة على وضعك سليمًا نوعًا ما

برج الحوت:
مهنيًا: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء  والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني عاطفيًا: يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام صحيًا: التمارين الرياضية الصباحية للعنق والكتفين مفيدة للتخلص من التشنجات

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