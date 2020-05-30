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مرأة

30 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

السبت 30/مايو/2020 - 06:31 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام 30 مايو .

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 30 مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالذكاء ولديك روح مبادرة، وقدرة على الخلق والابتكار.. أنت أيضا موهوب اجتماعيا، لكنك تميل للتشتت والانفعال سريعا.

نصيحة: 

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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