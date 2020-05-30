توقعات الابراج.. اكتشف حظك لهذا الأسبوع من السبت 30 مايو إلي الجمعة 5 يونيو

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 30 ايار الى الجمعة 05 حزيران 2020 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .





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:برج الحمل





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

انتقال القمر الى العذراء الصديق يشير الى بداية اسبوع مميز وفرص مناسبة وانفتاح على افاق جديدة لتباشر باستثمارات متنوعة متخطيا كل المخاوف تقبل على الأعمال مزيلًا كل العقبات، معالجًا كل المشكلات الصغيرة، ويكون تقدمك سريعًا. تناضل وتجابه كل الرياح، وقد تتطرّق إلى قضايا قانونية وقضائية، أو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد، مزوّدًا بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود. قد يعاكس الحظ في بعض المهمّات، أو يجعلك تنتظر جوابًا لا يأتي .

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتلوّن حياتك باللقاءات والتجمعات والحب والاهتمامات الصغيرة التي تنعش القلب. تستقطب الاعجاب ويسأل الجميع عن حضورك لأنك تزرع الفرح اينما ذهبت، كما الدهشة التي تميّزك عن الآخرين وتجعلك باحثًا دائمًا عن الجديد والحركة والتشويق، فتخلق جوًًا استثنائيًا حولك. من هنا جاذبيتك المطلقة وسعي الآخرين الى حضورك في كل مكان.. كذلك تحاول ان تحيي علاقة باتت باهتة مع الشريك او الزوج، والتصرّف بلباقة، حتى لا تثير المشساكل مع المقرّبين









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

كل شيء يتحرك في حياتك نحو الافضل ويزيدك الفلك اندفاعًا وديناميكية، فأنت تملك طاقة هائلة تدفعك لاستلام وانجاز اصعب المهام بشكل ممتاز كما ان الحظ يدعم خطواتك وتحركاتك وأسفارك وأبحاثك، حتى إنه تعد بأرباح أو بجائزة تنالها مصادفة أو تأتي إليك في الوقت الذي لم تتوقّعه قد تغير مكان إقامتك، وتتزود بأفكار كثيرة غنية تتدافع وقد لا تجد ثمارها بسرعة..

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

صداقات دافئة يتميز هذا الاسبوع بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دورًا في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور رويدًاَ رويدًا كذلك قد تكون الصداقة لبعض مواليد الثور ملاذا في الأوقات الصعبة. أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء..









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تبدو متقلّب الطباع وغير راض عما يدور من حولك. تريد اثبات الذات يطرح أفكار أو مواضيع جديدة لكن محاولتك تبدو بالفشل أو لا تحقق النجاح المطلوب بحيث تترصدك في بداية هذا الاسبوع المشاكل والعقبات، فتجد نفسك أمام سلسلة متاعب وعراقيل تسبب لك التوتر والضغط، وتمنعك من مواصلة سيرك بسلام. قد يسود جو من عدم الرضى، وتجدك نفسك عاجزًا عن السيطرة على الأمور. تتعامل مع بعض المستجدات بحذر وعدم ثقة، إلا أن الفلك ينصحك بالتروي وعدم اتخاذ القرارات المتسرعة أو التطرق إلى مواضيع شائكة.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تشير الاجواء الفلكية إلى بعض الخيبات في علاقاتك الشخصية والعائلية. عبثًا تبحث عن السلام، إلا أن الانسجام يغيب عن عالمك تحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك. تحتاج إلى الانعزال قليلًا والابتعاد عن الصخب، خاصة وأن أعمالك أيضًا قد تعرف بعض التراجع. تصعب الاتصالات بعد ذلك، وتضطر إلى تقديم التنازلات، في حين أنك تلاحظ مؤامرة يحيكها البعض ضدك، أو تراقب استغلالًا لكرمك وعطائك.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تشعر بالارتياح أو الانفراج، وتلمس أنك دخلت دورة فلكية جيدة، تحمل طوالعها الوعود وتقيك من الأمراض والخسائر والانقلابات والتشويش على حياتك اليومية. ما يعني أن القدر يحميك ويفتح أمامك الأبواب.

قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات كانت حتى الآن من عالم الأوهام. تتبدل أوضاع وتتغير وحو الأفضل وتنتظم الأمور. كذلك تكون عملياتك المالية كما الاستثمارات موفقة جدًا قل كلمة واحدة وانتظر النتائج الممتازة. إسأل فتستجاب. يتبعك الآخرون إذا قررت ترؤّس مهمة أو مسعى ما، إذ تبرز مواهبك وكفاءتك





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

كل شيء يبدو جميلًا على الصعيد العاطفي، فتستمر الاجواء الساحرة والعذبة، تسيطر على رغباتك وأهوائك وتحسن خياراتك. قد تعرف علاقة جديدة إذا كنت خاليًا، وتعيش عشقًا كبيرًا. تسير نحو أهدافك بهدوء وتحدد برنامجك. تخطط لزواج وارتباط وتقوم بالمساعي الآيلة إلى ذلك. كذلك يسطع نجمك على الصعيد الاجتماعي، وقد تصادف الحبيب إذا كنت خاليًا أثناء إحدى هذه المناسبات، أو في ملاحقتك هدفًا مهنيًا أو ماليًا.













برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الأصعدة. إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي فتجد التسهيلات أمامك، سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر. قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه الآن يبدو ناجحًا ومثمرً.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تعيش أوضاعًا متراجعة، فتبدو مهملًا في حياتك الشخصية، أو لا مباليًا إزاء متطلبات الحبيب. تظهر سلبية في التعامل، وربما تتهرب من مسؤوليات أو وعد، وتتراجع حماستك بدون سبب مقنع. مطلوب منك تهدئة الأوضاع وتليين المواقف. قد تضطر إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على الانسجام، وربما تشعر أنك مضطر إلى ترك الوقت يعالج بعض العلاقات المتأزمة.





















برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يبتسم لك الحظ، وتتلقى مكافأة على جهودك السابقة. تتقدم نحو تحقيق بعض الأهداف المهنية. وربما تحصل على مركز أو أرباح إضافية أو توقع على عقد، وسط ظروف مهنية مناسبة. تسافر ربما، أو تذهب بعيدًا للقاء مهني أو شخصي مهم جدًا. تعقد اتصالات جديدة في العمل تخدم مصالحك على المدى البعيد. تصادف مبادراتك ومساعيك نجاحًا هائلًا، ويدلك الحدس على الطريق الفضلى للانتصار وتنفيذا لرغبة او تحقيقا لامنية اطلب فيستجيب القدر اذ قد تعرف مشاريعك تطورًا مذهلًا واستثنائيًا.









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تدخل دورة من الشعبية والنجومية، كما من البريق الاجتماعي تقضي أوقاتًا ممتعة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى وجوه جديدة تكسب اهتمامك بسرعة. الظروف مناسبة لتبادل الافكار وهنالك اكثر من فرصة جيدة لاغناء العلاقة ولاعادة انعاشها كذلك قد يتحول لقاء عادي إلى ارتباط أكثر جدية إذا كنت وحيدًا. ربما تتوصل إلى انفصال في بداية الشهر، فتتوق بعد ذلك إلى حب جديد، وتتسرع بعقد صداقات قد لا تكون دائمًا مناسبة.













:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

من المتوقع ان تشعر بالخفة والسعادة وسوف تختبر امكانات جديدة وفرصا كبيرة لكن انتبه من بداية ألاسبوع لانها صعبة وشائكة مع وجود القمر في معاكسة برجك سوف تنشغل كثيرا بحيث ستنهمك بالمزيد من المهمات والاعمال لذلك ابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء.ابتداء من يوم الاثنين سوف تلمع شخصيتك وستلفت انظار الكثيرين بحيويتك التي لا تقاوم والتي ستجعلك المرشح الابرز لاستلام مهمة دقيقة.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

قد يكون هذا الاسبوع واحدًا من أكثر الاسابيع رومنسية ما يبعث في نفسك الأفراح ويولد جوًا من الثقة والارتياح في الحب كما في أية علاقة شخصية أو عائلية. تعيش أوقاتًا نادرة واستثنائية، فتحن ربما إلى الماضي أو تتحدث عن شخص غال على قلبك بحماسة ومحبة وود. تبدو مثاليًا في علاقاتك، وتنشد الحب الممتلئ نعمة وثقة وعطاء يسطع نجمك في كل الأمكنة التي تحل فيها، وتتعرف إلى أشخاص يثيرون في نفسك الحماسة.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يحمل إليك الفلك ارتياح وانطلاقة جيدة وسفرًا نحو هدف جديد أو رحلة في عالم مهنة جديدة، ومنصب قد تشغله للمرة الأولى، أو إحلال مكان أحد الغائبين ولعب دور البديل بنجاح. تغنيك أفكار براقة ومهمة، ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد، ما يفتح أمامك أبوابًا كثيرة. تبدو هذه الفترة مناسبة لشتى أنواع المساعي والمفاوضات والعمليات المالية أو التجارة والسفر من أجل إتمام بعض الأعمال، أو من أجل الترفيه والتسلية فقط.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تراوح مكانك في الحياة العاطفية والشخصية وقد تنتظر أمرًا على الصعيد العاطفي فيتأخر، أو يخيب أملك بالنسبة إلى بعض التوقعات، وتشعر بجو من البرودة وعدم التفاهم كذلك أن معاكسات فلكية أخرى قد تشوش عليك هذه الأجواء وتولد بعض النزعات الصغيرة وتثير قضية خيانة ربما، أو غش أو خداع فإن الوضع العاطفي يطرح بعض التساؤلات. إذ قد تمر بفترة من القلق والجمود وعدم التواصل قد ترتبك لبرودة في مواقف المقربين أو بعاد أو جفاء.









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

أسبوع دقيق تتعارض فيه الفرص على تنفيذ رغبة او تحقيق امنية انتبه لتصرفاتك ولا تظهر مزاجية قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ بعض السلبيات تهدد بتراجع معنوي ضغوط سواء من قبل محيطك المهني المقرَّب ام من المحيط الخارجي. وجودوزحل في حركة تراجعية يتحدث عن بعض الانقلابات والتحديات هنالك فواتير ومستندات وملفات شارفت مهلتها الانقضاء. وهنالك تعديلات ملحّة واتصالات ضرورية تتطلّب تحالفًا أو إذنًا معينًا.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

لاشك أن الأوضاع الفلكية تهدد أوضاعك الشخصية أكثر من المهنية قد تعيش انفعالات وبعض الخشية من تفاقم وضع ربما. أما أكثر المتأثرين بهذا الأمر فهم مواليد العشرية الثانية. يتركّز الاهتمام على المحافظة على سلام عائلي وانسجام، بعيدًا عن التشنّج والمخاطر. تعني هذه الأوضاع الفلكية أيضًا العودة إلى الوراء، أو إعادة النظر بعلاقة عاطفية أو عائلية تتهدّدها الأزمات. من غير المستبعد أن تُثار نقاشات عاصفة تؤدي في بعض الأحيان إلى تأجيل القرار، أو عدم القيام بحسم نهائي.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

ان المثلث الفلكي الترابي يكسبك حلة جديدة وسحرا وقدرات فائقة على العمل والنجاح تبدو متحمسًا لتكرار المحاولة بثبات ولا بد أن تخرج منتصرًا. تسير امورك بشكل حسن تتعدّد الاتجاهات في هذا الاسبوع المليء بالحسابات والشؤون المالية والمصرفية والاتفاقات التي تدر عليك الربح . تناقش شؤونًا مادية وتطرح أفكارًا جديدة وتواجه بعض المستجدات في العمل، كأن تقلق بشأن عملية ما، أو تصطدم بشريك أو حليف مهني أو بأحد المصرفيين أو المسؤولين الماليين. قد تنهمك بايجاد العائدات والتمويل لمشروع ما، أو لسد دين يحاصرك، إلا أنك مستعد لتسوية الأمور، تخدمك ليونتك الطبيعية على قبول بعض الأوضاع والتعامل معها بواقعة

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

يشير هذا الاسبوع الى اوقات عاطفية جيدة ولقاءات وحب وربما الى زواج يكون محتملا جدا او قرار بالزواج يتم خلال الاشهر المقبلة تصفو القلوب من المشاعر السلبية المضادة وتميل الى الانفتاح والى طلب السماح وطي صفحة الماضي للعازب يقودك فضولك الى الشخص الانسب كما ان حدسك سيكون الدليل الاقوى وستنسجم مع مواليد القوس والعذراء.









برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تستقيم الأمور وتسترجع قوتك بسرعة وتتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث يشير هذا الاسبوع الى فرص مالية مميزة واستثمارات مناسبة واخبار طيبة تجعلك الاقوى فهذه فترة من الحظ والنجاح والاندفاع تتخذ مشاريعك أشكالًا جديدة فتشعر بزوال العقبات، لولا أنك مضطر إلى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسير، حتى لا تواجه اعتراضًا أو احتجاجًا. إنه الوقت المناسب للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر والالتزام بخط حديث، أو للحصول على دور مميّز في العمل، أو للتوجّه إلى الناس والجماهير

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تعيش بلبلة على صعيد العواطف والعلاقات الشخصية، وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل، خاصة في النصف الأول من الشهر. تتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء. قد تحتاج إلى أصدقاء فلا تجدهم إلى جانبك، أو تعيش عاصفة في حياتك الشخصية. كل السيناريوهات محتملة الآن. ربما تعرف لقاءً مهمًا مع شخص مميز ثم تدرك أن العلاقة تشوبها عراقيل كثيرة، كأن يختلف عنك في الدين أو في الثقافة أو يكون بعيدًا في مكان الإقامة فيصعب التواصل بينكما.













برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

انطلاقة اسبوع ايجابية تاتيك بفرص استثنائية تعبر عن نفسك بحنكة ومهارة فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة لا بدّ من ان تشعر بالتقدّم وبالرغبة الكبيرة لتغيير أمر في حياتك. أنتَ تريد ادخال تعديل ما على نمط حياتك. تتخلّص من اعباء أو من ارتهانات ماضية. يدلك الوحي والالهام على ما يجب القيام به، كما يحملان إليك مكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحًا. يلمع فيه نجمك وتنمو شعبيتك وتزدهر مشاريعك ولا عائق مهمًا في طريقك

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: