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اقتصاد

تنفيذ 110 آلاف شقة بــ4 مدن جديدة لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان

السبت 30/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، عن بدء تنفيذ أكثر من 110 ألف شقة لحاجزي الإعلان العاشر ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات بدأ تنفيذها تباعا خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن بنهاية العام الجارى 2020، سينتهي الصندوق من إسناد أعمال نحو 60 ألف شقة متبقية لحاجزى الإعلان، على أن يبدأ تسليم الوحدات للحاجزين بالإعلان العاشر خلال النصف الثانى من العام المقبل.

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وتابعت، أن الدولة تسعي لتوفير وحدات سكنية مناسبة للفئات الأقل دخلا بأسعار مناسبة وبشروط ميسرة، وهذا هو الهدف الرئيسي لمشروع الإسكان الاجتماعى.

يذكر، أن عدد المتقدمين لحجز شقق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى بلغ نحو 200 ألف شخص، النسبة الأكبر منهم حاجزين لوحدات سكنية بمدن "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبدر والعبور" وهى المدن التى تخصص وحداتهم لسكان القاهرة الكبرى "محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية" والتى تعد الأكثر طلبات على الوحدات السكنية ضمن المشروع.
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