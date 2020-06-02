الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية أن المحافظات السياحة مثل البحر الاحمر وشمال سيناء هم أقل معدلات الاصابة بفيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة, أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قامت بجولة لمستشفي الساحل التعليمي والتي بها ما يقارب من 400 سرير و25 سرير عناية مركزة فقط, مشيرا إلي أنها وجهت بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد, أنه يتم تزويد الآسرة الخاصة بالعناية المركزة بالمستشفيات والامكانيات التي تنقص المستشفيات والفرق الطبية حتي يكونوا علي أتم وجه لتداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلي أن جميع الدول العالم تزيد بها عد الإصابات بفيروس كورونا ولكن كل ما يميز دولة عن أخري هو كيفية أستعداد الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.