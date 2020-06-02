أخبار الحوادث .. الداخلية تعقم السجون.. إصابة ممدوح حمزة بـ كورونا

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:













سادت حالة من الحزن بين اهالى منطقة ناحية حوض صبيح بالقلج التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية إثر إطلاق نجار وشقيقه الرصاص على شقيقين وطفل فلقوا مصرعهم في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.













أعلنت النيابة الإدارية أن مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية دفعة ٢٠١٢ المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢٠، ستحدد عبر لينك أتاحته عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك .













لقي شخص وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرون، في حادث انهيار شرفة شقة بالطابق الـ 15 بعقار في منطقة العصافرة بحي المنتزه ثانٍ شرقي الإسكندرية، وتحطمت سيارة ميكروباص تصادف وجودها وقت الحادث.













تداولت إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو تضمن إصابة 3 محجوزين بإحدى غرف الاحتجاز بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية بجروح متفرقة وادعاء بتعدى رئيس مباحث القسم عليهم بالضرب.













شهد شارع التوفيقية بحى المطرية جريمة قتل بشعة، عندما طعن أب نجله بسلاح أبيض أمام منزلهما بالمنطقة، ليسقط قتيلا فى الحال، ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض ملابسات الجريمة .













قررت نيابة أول الزقازيق إحالة المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع بمدينة الزقازيق بطعنهم عدة طعنات عقب تعرضه لنوبة هياج، إلى مستشفى الأمراض العصبية لبيان مدى قواه العقلية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.













تدخلت العناية الإلهية فى إنقاذ حياة 3 أفراد من أبناء عائلة واحدة بعد سقوط أسانسير بهم بشكل مفاجئ داخل برج سكني بمنطقة أبوراضي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، مما أدى إلى إصابتهم بكسور متعددة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل مصابين الى طوارئ مستشفي المحلة العام لإسعافهم .













قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة غيابيا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 1 يوليو المقبل وذلك لحضور المتهم بشخصه.













لقى طالب مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى طائش فى الرقبة أثناء مروره بأحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تزامن مروره مع إطلاق تاجر الأعيرة النارية احتفالا بتنجيد فرش عروس.













واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بكل السجون وفق البرنامج الزمنى المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون (أماكن الزيارات - تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- المطابخ - المكتبات - فصول محو الأمية)، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.











