إحالة المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله بالشرقية إلى مستشفى الأمراض العصبية

قررت نيابة أول الزقازيق

إحالة المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع بمدينة الزقازيق بطعنهم عدة طعنات عقب تعرضه لنوبة هياج، إلى مستشفى الأمراض العصبية لبيان مدى قواة العقلية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.





كان مواطن بمدينة الزقازيق لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطعنه على يد مختل عقليا عقب وصوله مستشفى الزقازيق الجامعي ، فيما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالشارع عقب تعرضه لنوبة هياج بشارع "فاروق" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق والذين توفيا أيضا وتم إخطار نيابة أول الزقازيق وجار تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مختل عقليا بطعن نجله وإصابة رجل وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة .





فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، ولكن المصاب الثانى توفى متأثرًا بإصابته، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



