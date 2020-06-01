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حوادث

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة إلى أول يوليو بسبب إصابته بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:33 م
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة غيابيا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 1 يوليو المقبل وذلك لحضور المتهم بشخصه.

بدأت الجلسة بإثبات حضور شقيقة المتهم ممدوح حمزة، والتي قدمت شهادة طبية تفيد بإصابة شقيقها بفيروس كورونا وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات نافية هروبه إلى الخارج وأنه موجود حاليا في مصر ويتلقى العلاج.


وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول قد وجهت عدة اتهامات لمدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية واستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.
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