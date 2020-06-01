ماشية في طريق المخربين والإرهابيين.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منی مینا بسبب قيامها بالهجوم على الدولة من خلال قنوات الاخوان الارهابية، حيث قال احد رواد السوشيال ميديا : " يا دكتورة إحترمی سنك.. إنتي ست كبيرة إتكلمى بالعقل والمنطق علشان الناس تحترمك.. انتي إللى هاتجيبى الكلام لنفسك لو إستمريتي تتعاملي بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك في آخرتك".









وقال اخر : "كفاية تحريض وتنظير فارغ ، تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه صورة الدولة.. لن ينفعك إحتراف الإصطياد في الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان".







