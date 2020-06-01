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حوادث

ماشية في طريق المخربين والإرهابيين.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:18 م
الدكتورة منى مينا
الدكتورة منى مينا
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هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منی مینا بسبب قيامها بالهجوم على الدولة من خلال قنوات الاخوان الارهابية، حيث قال احد رواد السوشيال ميديا : "يا دكتورة إحترمی سنك.. إنتي ست كبيرة إتكلمى بالعقل والمنطق علشان الناس تحترمك.. انتي إللى هاتجيبى الكلام لنفسك لو إستمريتي تتعاملي بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك في آخرتك".


وقال اخر : "كفاية تحريض وتنظير فارغ ، تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه صورة الدولة.. لن ينفعك إحتراف الإصطياد في الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان".


واضاف : "إنتي بعتي المبادئ وماشية في طريق المخربين والإرهابيين كلكم سواء عايزين مصر تركع .. لكن هيهات .. لن يسمح لكم المصريون الشرفاء یا عملاء الشيطان".
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