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محافظ الدقهلية: شفائي السريع من كورونا بفضل بروتوكول وزارة الصحة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:05 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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حمزة شعيب

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه أدار أزمة إصابته بكورونا وفق التعليمات الصحية الأمر الذى أسفر عن عدم إصابة من خالطهم، مناشدًا المواطنين أنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم يجب عليهم العزل فورًا والتواصل مع الأطباء، والدخول إلى المستشفى أن استدعت الحالة لذلك.

وأوضح مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة "الأولى":"أن الفيروس جديد على مستوى العالم ولا يمتلك أحد علاجا له، ولكنه فور ظهور الأعراض عليه؛ اتبع التعليمات الصحية التى أعلنت عنها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين.


وأضاف :"الحمد الله لم يصب أحد، وحتى زوجتى..وأنا أدعو من قلبى لكل مريض كورونا أن ربنا يشفيه"

ونوه محافظ الدقهلية إلى أن أول الأعراض التى ظهرت عليه هى فقد حاستى الشم والتذوق.

ولفت  "مختار"، إلى أن  تعافيه السريع من فيروس كورونا يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحى لها.

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