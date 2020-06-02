رغم قرار منع التجمعات.. زحام وتكدس أمام مكتب السجل المدنى بأبوقرقاص

شكا المواطن محمود عوض، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام وتكدس المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية.









ويقول فى رسالته: "شهدت مدينة أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا، زحاما وتكدسا من المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام فترة طويلة، مما أدى إلى تكدس وازدحام بالمخالفة لقرارات الوقاية من فيروس كورونا، أهمها التباعد الاجتماعى، مطالبا بضرورة تواجد تنظيم من جانب الجهات المسئولة.











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