AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رغم قرار منع التجمعات.. زحام وتكدس أمام مكتب السجل المدنى بأبوقرقاص

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمود عوض، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من زحام وتكدس المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية.


ويقول فى رسالته: "شهدت مدينة أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا، زحاما وتكدسا من المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام فترة طويلة، مما أدى إلى تكدس وازدحام بالمخالفة لقرارات الوقاية من فيروس كورونا، أهمها التباعد الاجتماعى، مطالبا بضرورة تواجد تنظيم من جانب الجهات المسئولة.


اقرأ أيضا:



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم التحذيرات.. تكدس وازدحام في بريد الفشن بسبب المعاشات

خوفا من العدوى.. شكوى من تكدس أمام مبنى تأمينات الفيوم يهدد بالإصابة بكورونا

رغم التحذيرات.. تكدس وزحام أمام مكتب بريد شبين الكوم بالمنوفية

رغم التحذيرات.. ازدحام وتكدس بسوق الثلاثاء فى مركز المراغة

رغم التحذيرات.. زحام بسوق مواشى شبين القناطر فى القليوبية

خوفا من كرونا .. سكان شارع شاهين بعين شمس يستغيثون من التزاحم بسبب سوق عشوائى

ترشيحاتنا

الطف بينا يا رب.. المعلق الرياضي محمد الكواليني يعلن إصابة شقيقه بفيروس كورونا

خلال 48 ساعة.. كورونا يصيب 8 إعلاميين

ناس كارهانا.. راندا البحيري تهاجم منتقدي محمد هنيدي بسبب جنازة حسن حسني

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أفضل صيغة للصلاة على النبي لتفريج الهموم

الموهبة الخارقة.. زوجة السقا توجه رسالة إلى أحمد زاهر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة مرعبة.. شاهد لحظة اكتشاف زوجين عقرب حي وسط مشتريات بقالة

جيب تخفض سعر جراند شيروكي jeep grand cherokee بقيمة 200 ألف جنيه.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول قوانص الدجاج؟