3 حوادث قتل خلال 24 ساعة.. نجار وشقيقه ينهيان حياة شقيقين وطفل في الخانكة.. وأب يطعن ابنه أمام منزله بالمطرية.. ومصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

مصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بين عاطلين في ميت سلسيل بالدقهلية

مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين سقطت عليهم شرفة شقة من الطابق 15 بالإسكندرية

بسبب مسمار توك توك.. نجار وشقيقه يقتلان شقيقين وطفل بوابل من الأعيرة النارية في الخانكة

في ظروف غامضة.. البحث عن أب قتل نجله أمام منزله بالمطرية





شهدت المحافظات المختلفة 3 حوادث قتل خلال 24 ساعة ومصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين سقطت عليهم شرفة شقة من الطابق 15 بالإسكندرية.





في البداية لقي عجوز مصرعه على يد عاطل بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بعد محاولته فض مشاجرة بين الجاني وصديقه بعد أن اختلفوا فيما بينهم على المخدرات بجوار المقابر.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بجوار مقابر المدينة .





وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد احمد ثروت رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ابراهيم م. س 64 عاما حيث تبين نشوب مشاجره بين عاطل يدعى يدعي ع ا مع اخر بجوار المقابر الملاصقه لأرض المجنى عليه وعندما تدخل لفضح المشاجره فقام االمتهم بضربه بقطعة حديد على رأسه والتى أدت الى وفاه على الفور .





وتم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد احمد العجوز رئيس وحدة البحث الجنائي بشمال الدقهلية لسرعة ضبط المتهم الهارب وبعمل عدة اكمنة سرية له تم ضبطه خلال اختباءه داخل منزله بعدما فشل فى الهرب .





وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





كما سادت حالة من الحزن بين اهالى منطقة ناحية حوض صبيح بالقلج التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية إثر إطلاق نجار وشقيقه الرصاص على شقيقين وطفل فلقوا مصرعهم، وذلك خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.





محمود وأحمد شقيقان فى زهرة شبابهما لم يتوقعا أن القدر سطر لهما هذه النهاية المأساوية ليلقيا مصرعها على أيدى نجار وشقيقه إثر خلافات الجيرة التى نشبت بينهما وتجددت بسبب قيام أحد الأطفال بفك مسمار من التوك توك الخاص بأحد المتهمين.





وتحولت الواقعة إلى مشادة بين الطرفين ومشاجرة قام على أثرها أحد المتهمين بفتح الرصاص على المجنى عليهم فلقوا مصرعهم ومعم الطفل ألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على جثامين القتلي والسلاح المستخدم في الواقعة.





من جانبها أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمين.





وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بلاغا من العميد شريف إلهامي مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفيين بناحية حوض صبيح القلج دائرة المركز.





وانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى موقع الحادث وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المجني عليهما "محمود ع م" عامل وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وشقيقه "أحمد ع م" توفي إثر إصابته بطلق بالجانب الآيمن والمتهمين "أحمد ع م" نجار وشقيقه "صابر ع م" نجار بسبب وجود سابقة خلافات جيرة بين الطرفين وتولت النيابة التحقيق.





فيما شهد شارع التوفيقية بحى المطرية جريمة قتل بشعة، عندما طعن أب، ابنه، بسلاح أبيض أمام منزلهما بالمنطقة، ليسقط قتيلا فى الحال، ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف ملابسات الجريمة .





وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالحادث وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الأب الهارب والسلاح المستخدم/ وكشف ملابسات الجريمة ، وجار اخطار النيابة للتحقيق ، وسؤال شهود العيان على الواقعة والبحث عن اى كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة لكشف ملابساتها.





وكان المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع التوفيقية بدائرة القسم ، وسقوط قتيل تم نقله الى مستشفى المطرية العام لاسعافه الا أنه فارق الحياة فور وصوله .





وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن القتيل عاطل ٢٠ سنة تشاجر مع آخرين امام منزله وعندما تدخل والده ٤٦ سنة حلاق لفض المشاجرة نهره نجله فلم يشعر بنفسه الا بعد طعنه بمطواة كانت بحوزته ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الجريمة ، وسط ذهول الاهالى ، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.





فيما لقي شخص وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرين، في حادث انهيار شرفة شقة بالطابق الـ 15 بعقار في منطقة العصافرة بحي المنتزه ثانٍ شرقي الإسكندرية، وتحطمت سيارة ميكروباص تصادف وجودها وقت الحادث.





تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغا يفيد انهيار شرفة العقار رقم 1 بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.





وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 15 طابقا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع "محمد إبراهيم أنور"، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 4 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.





وتم نقل الجثمانين لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، وإزالة الأجزاء الخطرة بالشرفة ووضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على حياة المارة.





وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.