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الصحة: 120 مقالا حول فيروس كورونا على تطبيق صحة مصر.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:22 ص
صحة مصر
صحة مصر
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آيات أحمد
قال الدكتور ايسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تنفيذ تطبيق صحة مصر، وفقًا لخطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى، لافتًا إلى أن التطبيق يتم العمل عليه منذ فبراير الماضى لمراعاة تطورات فيروس كورونا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، فى لقاء عبر سكايب، مع برنامج " المواجهة" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التطبيق يقدم خدمات خاصة بفيروس كورونا منها كل المعلومات التى ستظهر للمواطن ستكون وفقًا لحالته الصحية، مؤكدًا أن قاعدة البيانات لوزارة الصحة مسجل بها اسم ورقم تيلفون مرضى السكر فى كافة محافظات الجمهورية.

وتابع أن كل المعلومات التى تظهر على تطبيق صحة مصر الخاص بالشخص تكون مفصلة عنه، مؤكدًا أن هناك مليون و200 الف مواطن دخل على التطبيق واستفاد منه.

وأوضح أن التطبيق به 120 مقال حول فيروس كورونا يحتوى على اكثر 50 سؤال سأله المواطنين من خلال الخط الساخن 105، مضيفًا أنه يوضح كيفية عمل العزل المنزلى.

وأكد ان التطبيق يقدم النصائح للوقاية من كورونا، ويوضح مناطق تلقى الرعاية الصحية بكل منطقة، مضيفًا أنه من الممكن الابلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا من خلال التطبيق.
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