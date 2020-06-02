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رياضة

مرتضى منصور: دعمي لـ حفيد الخطيب لا علاقه له بخلافي مع الأخير.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:08 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خلافه مع  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لا يمكن أن يحول بينه وبين  دعمه لحفيد الخطيب من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الخلافات الشخصية شيء والأصول والواجبات شيء اّخر، ونتمنى السلامة للجميع".


وأنهى حديثه:" تركي اّل الشيخ شخص أصيل قام هو الاّخر بدعم حفيد محمود الخطيب".
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