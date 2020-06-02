مرتضى منصور: دعمي لـ حفيد الخطيب لا علاقه له بخلافي مع الأخير.. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك

، أن خلافه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لا يمكن أن يحول بينه وبين دعمه لحفيد الخطيب من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.