لعشاقه.. طريقة عمل صينية سردين بالبطاطس في 10 دقائق.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صنية سردين بالبطاطس مع الشيف توتا مراد.

مقادير عمل صنية سردين بالبطاطس:

سردين

فلفل أحمر مفروم ناعم

بصل

فلفل رومى

بطاطس

طماطم

ليمون شرائح

كزبرة خضرة مفرومة

بهارات سمك

ثوم مفروم

زيت





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فى الفرن:

1. فى وعاء عميق اخلطى المكونات الاتية مع بعضها البعض : الفلفل و الطماطم و عصير الليمون و الملح و الثوم.

2. ضيفى السردين و اغمسية فى التتبيلة و اتركيهم جانبا قليلا ليتشرب التتبيلة.

3. احضري صينية بايركس و رصى فيه البطاطس.

4. تبلى البطاطس بالقليل من الملح.

5. ضعى السردين بالخلطة و باقى الخليط فى الصينية فوق البطاطس.

6. ادخلى الصينية الفرن على نار عالية حتى تمام النضج.

7. قدميه ساخنا.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة صنية سردين بالبطاطس خطوة بخطوة.. شاهدي الفيديو.