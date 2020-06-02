AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لعشاقه.. طريقة عمل صينية سردين بالبطاطس في 10 دقائق.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:10 ص
صنية سردين بالبطاطس
صنية سردين بالبطاطس
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل  صنية سردين بالبطاطس مع الشيف توتا مراد.

مقادير عمل صنية سردين بالبطاطس:

سردين

فلفل أحمر مفروم ناعم

بصل

فلفل رومى

بطاطس

طماطم

ليمون شرائح

كزبرة خضرة مفرومة

بهارات سمك

ثوم مفروم

زيت


فى الفرن:

1. فى وعاء عميق اخلطى المكونات الاتية مع بعضها البعض : الفلفل و الطماطم و عصير الليمون و الملح و الثوم.
2. ضيفى السردين و اغمسية فى التتبيلة و اتركيهم جانبا قليلا ليتشرب التتبيلة.
3. احضري صينية بايركس و رصى فيه البطاطس.
4. تبلى البطاطس بالقليل من الملح.
5. ضعى السردين بالخلطة و باقى الخليط فى الصينية فوق البطاطس.
6. ادخلى الصينية الفرن على نار عالية حتى تمام النضج.
7. قدميه ساخنا.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة صنية سردين بالبطاطس خطوة بخطوة.. شاهدي الفيديو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الأرز بالخلطة للشيف توتا مراد.. فيديو

على ريحة الفحم.. طريقة عمل كفتة الحاتي مع الشيف توتا مراد

طريقة عمل سلطة بطاطس بالمايونيز مع الشيف توتا مراد

طريقة الفول بالهوت الدوج والبسطرمة مع الشيف توتا مراد

طريقة عمل سلطة الكبدة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل صينية سردين بالبطاطس مع الشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

الموهبة الخارقة.. زوجة السقا توجه رسالة إلى أحمد زاهر.. شاهد

فى حفل زفاف ابنته .. ظهور نادر لوالد محمد رمضان .. شاهد

بعد إعادته حقيبة بها مليون جنيه.. سائق الأتوبيس الأمين: ردود الأفعال سيئة.. والمحافظ مكلمنيش

الكنيسة الأرثوذكسية: الاحتفال بالعيد في الكنائس بـ6 أفراد فقط

خطوبة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد على رجل أعمال .. صور

طارق شوقي: بدء العام الدراسي الجديد بعد امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم

مين أحلى.. ريم البارودي وزينة تتألقان في أحدث ظهور

خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور