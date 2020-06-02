رئيس نادي الجزيرة: وزير الشباب أكد عودة النشاط الرياضي في يوليو ..فيديو

أكد عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة ، أنه التقى بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحدث معه عن آليات عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عمرو جزارين في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "،أن الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم فتح الأندية منتصف الشهر الجاري من أجل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لاستقبال الأعضاء بالإضافة إلى عودة النشاط بداية من شهر يوليو.





وتابع عمرو جزارين:" الدولة التي اتخذت قرار عودة النشاط الرياضي كانت نجحت في حصر انتشار فيروس كورونا ولم تقم بإعادة النشاط في ظل انتشار فيروس كورونا ".





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إعادة فتح الأندية بداية من منتصف الشهر الجاري على أن يتم استئناف النشاط الرياضي بداية من الشهر المقبل.