جيب تخفض سعر جراند شيروكي jeep grand cherokee بقيمة 200 ألف جنيه.. صور

جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee في مصر.

في ظل التخفيضات التي تشهدها شركات السيارات في مصر لعدة أسباب، أبرزها تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وعزوف المستهلكين عن الشراء، مما أدى إلى ركود مخزون 2019 و2020 وبدء طرح موديلات 2021 عالميا؛ أعلنت بعض شركات السيارات مثل شيفروليه وهيونداي تخفيضات كبيرة وصلت حتى 60.000 جنيه، تلاها وكيل جيب في مصر بعد طرحه تخفيضا كبيرا وصل حتى 195.000 جنيه على موديلات









مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee

وتأتي السيارة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee بمحرك 5700 سي سي وهو محرك كبير 8 أسطوانات يوفر قوة 360 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات مدعم بخاصية بالدفع الرباعي 4x4 يجعلها تعبر جميع التضاريس الصعبة والخطيرة، وهو المعروف عن موديلات جيب.









jeep grand cherokee في مصر

jeep grand cherokee

سعرتباع السيارةفي مصر بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلًا من مليون و295 ألف جنيه.