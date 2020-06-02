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فن

المخرج محمد فاضل يعلن عن إصابة شقيقته وابنها بفيروس كورونا .. تفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:05 ص
المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل
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شروق حمدى
أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

وقال المخرج محمد فاضل: "للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك. 

وأضاف المخرج محمد فاضل :" وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته". 

ومن ابرز اعمال المخرج محمد فاضل " العائلة والناس ,لدواعي أمنية , بابا عبده 1979 , حب في الزنزانة 1982 , طالع النخل , أنا وأنت وبابا في المشمش , الراية البيضا "


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