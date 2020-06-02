المخرج محمد فاضل يعلن عن إصابة شقيقته وابنها بفيروس كورونا .. تفاصيل

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقال المخرج محمد فاضل: "للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.





وأضاف المخرج محمد فاضل :" وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".





ومن ابرز اعمال المخرج محمد فاضل " العائلة والناس , لدواعي أمنية , بابا عبده 1979 , حب في الزنزانة 1982 , طالع النخل , أنا وأنت وبابا في المشمش , الراية البيضا "



