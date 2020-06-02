الشرطة الأمريكية تلقي القبض على عشرات المتظاهرين

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين في عدد من المدن؛ بسبب اختراقهم لحظر التجول.





وذكر مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات الأمريكية لا تزال تلقي القبض على عشرات المتظاهرين من الشوارع





ودخل حظر التجول حيز التنفيذ الساعة 8 مساءً. بالتوقيت المحلي- منذ حوالي نصف ساعة الآن. وستظل حتى الساعة الخامسة صباح الثلاثاء.





وذكرت مصادر لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، أراد الظهور خارج البيت الأبيض، اليوم، وذلك عقب الأنباء عن اختبائه في قبو أسفل البيت الأبيض خوفا من المتظاهرين.





وأضافت المصادر، أن ترامب أراد رؤية الاحتجاجات، وذلك بزيارته لكنيسة سانت جون، التي تعرضت للحرق أمس من قبل المتظاهرين.





وأعرب ترامب عن غضبه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج منزله واحتضانه تحت الأرض، معتقدًا أنه بدا ضعيفًا.