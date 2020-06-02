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تكنولوجيا

خصم كبير.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:57 ص
خصم كبير.. اشترى
خصم كبير.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط
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قسم التكنولوجيا
يعانى محبو هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم من إرتفاع سعره بشكل ملحوظ، مما يجبرهم على التوجه لشراء هاتف أخر أقل ثمنًا، وبالتالى خسارة فرة الحصول على أداء المثالى وتصميم مبهر، ولكن الفرصة لزالت سانحة حيث تستطيع إقتناء نسخة من هاتف آيفون 7 بنصف سعره تقريبًا، والتمتع بضمان لمدة عام كامل.

وفقًا لموقع تك رادار التقني، يقدم متجر bestbuy الشهير والمعتمد من آبل الأمريكية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة باللون الأسود اللامع من هاتف 7 iPhone مقابل 170 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2700 جنيهًا مصريًا.

ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قوى للغاية.

يمكنك الحصول على نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الأسود اللامع من خلال هذا الرابط.

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