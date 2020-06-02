خصم كبير.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

يعانى محبو هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم من إرتفاع سعره بشكل ملحوظ، مما يجبرهم على التوجه لشراء هاتف أخر أقل ثمنًا، وبالتالى خسارة فرة الحصول على أداء المثالى وتصميم مبهر، ولكن الفرصة لزالت سانحة حيث تستطيع إقتناء نسخة من هاتف آيفون 7 بنصف سعره تقريبًا، والتمتع بضمان لمدة عام كامل.





وفقًا لموقع تك رادار التقني، يقدم متجر bestbuy الشهير والمعتمد من آبل الأمريكية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة باللون الأسود اللامع من هاتف 7 iPhone مقابل 170 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2700 جنيهًا مصريًا.



ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.



