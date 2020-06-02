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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11875 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3938 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 1181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1903 نقاط.
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