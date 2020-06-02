ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.
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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11875 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3938 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 1181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1903 نقاط.