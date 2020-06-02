ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.





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