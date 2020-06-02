قبل اجتماع أوبك بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط



ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 2 يونيو2020 مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.













وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94% أو ما يعادل 36 سنتًا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.















وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.





لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40% منذ بداية العام الجاري.





ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس، في اجتماع يُعقد عبر الإنترنت في الرابع من يونيو.





وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73% أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو حتى ديسمبر.