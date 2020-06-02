هاتفيا..محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم،إتصالاََ هاتفياََ هنأ خلاله أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019/2020 الحاصلين على الدرجات النهائية متمنياََ لهم مزيدًا من التفوق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة.





كما قدم محافظ الدقهلية التهنئة لأسر أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة،وكذلك لوكيل وزارة التربية والتعليم وللعاملين بقطاع التعليم لما بذلوه من جهد لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متميزة.





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