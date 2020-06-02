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تعليم

هاتفيا..محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:30 م
أوائل الشهادة الاعدادية
أوائل الشهادة الاعدادية
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همت الحسينى
أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم،إتصالاََ هاتفياََ هنأ خلاله أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019/2020 الحاصلين على الدرجات النهائية متمنياََ لهم مزيدًا من التفوق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة.

كما قدم محافظ الدقهلية التهنئة لأسر أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة،وكذلك لوكيل وزارة التربية والتعليم وللعاملين بقطاع التعليم لما بذلوه من جهد لتحقيق نتائج مشرفة ومراكز متميزة. 

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وحصلت الطالبات أروى محمد يوسف المهدي بمدرسة الوادي بنات للغات،وملك وجدي المحمدي ابراهيم بمدرسة السيدة عائشة بنات بالمنصورة،وريم أحمد ابو خليل عوض بمدرسة ميت الكرماء بنات بطلخا،واسماء عبد الله عبد السلام محمد بمدرسة الملاح المشتركة بتمي الامديد،ومريم محمد محمد أحمد عرفات بمدرسة منية سمنود بنات بأجا على المركز الأول،  على مجموع 280 درجة.
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