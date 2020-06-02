تحت إشرافه.. محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على مستشفيات عزل مصابى كورونا

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارا بتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر من المحافظ ونائبه للمتابعة والمرور على جميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل وعددهم 28 مستشفى.





وأضاف محافظ الدقهلية أن مهمة اللجنة الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأسرة ويتم عرض تقرير دوري على المحافظ شخصيا على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوعين.



