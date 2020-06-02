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محافظات

تحت إشرافه.. محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على مستشفيات عزل مصابى كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارا بتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر من المحافظ ونائبه للمتابعة والمرور على جميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل وعددهم 28 مستشفى. 

وأضاف محافظ الدقهلية أن مهمة اللجنة الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأسرة ويتم عرض تقرير دوري على المحافظ شخصيا على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوعين. 

وأوضح مختار أن اللجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي، وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري، وكيل إدارة الشئون القانونية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
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