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سيارات

قوة وهيبة.. ما سر وجود سيارات بفتحة شكمان واحدة وأخرى بفتحتين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:23 م
شكمان تربو
شكمان تربو
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اشرف عطية
كثيرًا ما نشاهد سيارات بفتحة شكمان واحدة ونلاحظ أخرى بفتحتين ، ونتساءل كثيرًا ما السر وراء ذلك. 

تحديد نظام العادم في السيارة سواء فتحة شكمان واحدة أو فتحتين يعتمد على حجم محرك السيارة بمعن أدق السيارات التي تمتلك محركًا بـ 4 أسطوانات تكون مزودة بفتحة شكمان واحدة، وتوجد بعض الشركات تضع فتحتين حتى لو كان المحرك 4 سلندر فقط من أجل الشكل الجمالي للسيارة ولتعطيها مظهر قوة وهيبة بين السيارات. 

شكمان تربو : 

وأيضًا السيارات التي يتم تزويد محركها بشاحن توربيني يتم تزويدها بفتحتين شكمان من اجل تزويد القوة لان التيربو يعتمد علي الاوكسجين المتدفق للمحرك مما يحتاج وجود مخرج عادم آخر.

وتوجد سيارات أخرى يتم تزويدها بفتحتي شكمان وهي السيارت التي تمتلك حجم محرك كبير 6 أسطوانات أو8  فتكون مزودة بنظام عادم مزدوج له 2 مخرج، ويرجع سبب حاجة السيارة لنظام عادم مزدوج لأن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق وغازات كثيفة تحتاج إلى نظام العادم المزدوج مع 2 مخرج للعادم للتخلص السريع لهذه الغازات و تجديد الهواء داخل غرفة الاحتراق.

و هذا سبب منطقي لوجود فتحتين شكمان لان المحركات الكبيرة او المحركات التيربو ان كانت تمتلك فتحة شكمان واحدة فيؤدي إلى حدوث مشكلة في تصريف العادم، وبالتالي يفقد المحرك نسبة كبيرة من عزمه وقوته لان المحركات كما ذكرنا تعتمد على الأكسجين ويجب تصريفة بالشكل السليم عن طريق فتحات الشكمان ليتم تجديد الهواء داخل غرفة الاحتراق. 
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