قوة وهيبة.. ما سر وجود سيارات بفتحة شكمان واحدة وأخرى بفتحتين



تحديد نظام العادم في السيارة سواء فتحة شكمان واحدة أو فتحتين يعتمد على حجم محرك السيارة بمعن أدق السيارات التي تمتلك محركًا بـ 4 أسطوانات تكون مزودة بفتحة شكمان واحدة، وتوجد بعض الشركات تضع فتحتين حتى لو كان المحرك 4 سلندر فقط من أجل الشكل الجمالي للسيارة ولتعطيها مظهر قوة وهيبة بين السيارات.





شكمان تربو :







وأيضًا السيارات التي يتم تزويد محركها بشاحن توربيني يتم تزويدها بفتحتين شكمان من اجل تزويد القوة لان التيربو يعتمد علي الاوكسجين المتدفق للمحرك مما يحتاج وجود مخرج عادم آخر.

