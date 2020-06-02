في أول أيام الحملة.. رفع 525 طن قمامة ومخلفات في الدقهلية

وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.





وأوضح المحافظ بأنة سبق وان كلف منال الغندور، السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام بانطلاق حملة مكبرة لرفع التراكمات بنطاق المنطقة المركزية لمحافظة الدقهلية وقد بات أعمال الحملة أمس تم خلالها رفع الكميات المشار اليها من تراكمات القمامة والمخلفات.





وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال الحملة بالمنطقة المشار إليها بالإضافة إلى تكليف جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات لإنهاء رفع جميع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.



