أخبار التوك شو.. كورونا ملوش علاج.. 40% من وفيات كورونا سكتة قلبية.. المترو بيوفر كمامات.. وهنرجع لحياتنا في 2022

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قالت الدكتورة شيرين اسماعيل ، استشارى التخدير بمستشفى النجيلة ، إننا بدانا عمليات الحجر الصحى بفيروس كورونا للمرضى المصريين القادمين من ووهان الصينية .

واضافت الدكتور شيرين اسماعيل ، عبر مداخلة هاتفية ، " ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " دى إم سى " ، أننا قمنا بوضع بروتوكول تغسيل المتوفين بفيروس كورونا توقعًا فى البداية لوفاة الحالات المتأخرة .

وإشارت إلى انه تم الاتفاق على توفير طبيب لتغسيل الموتى الرجال ، وانها تطوعت لتغسيل المتوفين من السيدات بعد تدريبها على ذلك .

وتابعت أنه تم الكشف عن اصابتها بفيروس كورونا قائلة :" الفيروس دا ملوش كاتلوج وكنا اخدين الريسك"، منوهه الى ان اغلب المصريين القادمين من ووهان كانوا يدرسون الماجسير والدكتوراه .





قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أصبح هناك نقص في بعض الأدوية في الصيادليات وهذا بسبب تصارع المواطنين في اقتناء الأدوية خوفًا من التعرض لأي أزمة.

وتابع الدكتور أمجد حداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن المواطنين بدأوا يشعرون بخطر الفيروس عندما اقترب منهم بإصابة أحد اقاربهم او جيرانهم.

وأكد أنه ليس هناك فيتامينات يقوم بعلاج كورونا، لافتًا: "كورونا ملوش علاج"، وان الشئ الاساسي في الوقاية او الشفاء من الفيروس هو قوة الجهاز المناعي.





قال المهندس على فضالي، رئيس مجلس إدارة تشغيل المترو، إن الشرط الوحيد لركوب المترو هو ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه في حال عدم ارتداء الشخص لها سيصحبه أي شخص من إدارة الأمن وشراء كمامة من شباك التذاكر.

وأضاف علي فضالي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يتم توفير الكمامات في جميع محطات المترو وبسعر رمزي، موضحًا أن أجهزة قياس درجات الحرارة موجودة في المباني الإدارية إلى أن يتم تعميم التصنيع.

وأشار إلى أنه في الأمور العادية هناك عدد ركاب يقترب من 2.5 مليون، حيث إن الإدارة الآن تعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمليون راكب، ما يجعل من الصعب توفير أجهزة قياسات درجة الحرارة لهذا العدد الكبير.





قال الفنان أحمد زاهر، إنه تعامل لأول مرة مع محمد رمضان من خلال مسلسل البرنس الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، موضحا أن كثيرين حذروه فى البداية التعامل معه لأنه يتعامل بشكل سيئ مع الفنانين المشاركين معه فى العمل.

وأضاف أحمد زاهر، خلال حديثه ببرنامج "it's show time"، المذاع على فضائية " cbc": اكتشفت العكس تمامًا فور بدء التصوير"، مؤكدًا أن محمد رمضان متواضع جدًا ويحب كل زملائه ويتعامل مع الجميع بتواضع حتى العمال ويسلم عليهم، ولا يتدخل فى السيناريو ولا فى عمل أحد من زملائه.

وأشار إلى أن كل الكلام الذى قيل فى حق محمد رمضان غير صحيح نهائيًا، موضحًا أن محمد رمضان مجتهد ويذاكر المشهد جيدًا قبل تصويره.





قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إننا مازلنا على الخط الصاعد بالنسبة لأعداد الحالات المصابة بالكورونا وأعداد الوفيات.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن معدل نمو الحالات كان 3.9% انما وصلت نسبة النمو منذ يومين 5.5% والامس سجلت اعلى نسبة نمو لعدد الحالات وصلت لـ 6.2%.





ولفت إلى أن من المتوقع ان نصل الى 30 الف اصابة خلال يومين من الشهر الجاري، و40 الف في منتصف الشهر، موضحًا ان الاعداد ستزيد في الفترة القادمة بشكل كبير لأننا لم نصل للذروة بعد.

وأضاف رئيس اقسام الباطنة بجامعة عين شمس، أن ازدياد الحالات بشكل كبير يه علاقة بما يتم فرضه من اجراءات من قبل الحكومة والدولة ومدى استجابة الهيئات والمواطنين لها والأخذ بها.





أ كد محمد نجم، الباحث الاقتصادي، أن السيناريو المتفائل لتطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل ما نعيشه حاليا يتوقع عودة الطيران والسياحة إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت قبل الأزمة خلال سنتين، موضحا أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية وليست محلية.

وأضاف محمد نجم، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten، أن عودة الحركة الاقتصادية للمعدلات العادية تحتاج إلى فترة كبيرة بعد انتهاء أزمة كورونا وهذا من المتوقع حدوثه في 2022.





قال الدكتور أحمد غنيم، مدير مستشفى جامعة طنطا، إن أطباء طنطا استخرجوا سيخا حديديا من جسد طفل اخترقه بالكامل، مضيفًا أنه تم تشكيل 4 فرق من الأطباء لإنقاذ حياة الطفل.

وأضاف "غنيم"، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن السيخ الحديدى اخترق بطن الطفل من الخلف، ومر بالكبد والحجاب الحاجز والغشاء المبطن للرئة ثم الغشاء حول القلب وخرج من الرقبة.

وأشار مدير مستشفى جامعة طنطا، إلى أن الطفل وصل لحالة فقدان وعي، بعد ساعتين من وقوع الحادث، موضحا أن الطفل دخل غرفة العمليات بعد 25 دقيقة من وصوله إلى المستشفى.





لرفع الروح المعنوية..محافظ الشرقية: فعاليات لرجال الدين وللطب النفسي في مستشفيات العزل قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن المرحلة التى تمر بها مصر الآن تشبه الحرب ويجب على الجميع المساهمة والعمل بها. لافتًا إلى أن الشباب والموسيقيين والمجتمع المدنى يشارك لبث الأمل والروح المعنوية لدى مرضى ومصابي فيروس كورونا. وأضاف محافظ الشرقية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، مستمرون بالدعم النفسي لحين انتهاء الغمة وشفاء آخر مريض بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك فعاليات لرجال دين والطب النفسي في مستشفيات العزل.

وكيل صحة الدقهلية يروي كواليس واقعة إصابة طفل عمره عامين بكورونا وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر لكل الأطقم الطبية ، مرددا هتافات الاطقم الطبية : "والله لن نترك المستشفى، واحنا بنعشق تراب البلد". وتابع الدكتور سعد مكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه الهتافات او الشعارات تعد واحدة من رسائل الجيش الابيض القوية للشعب، وتعبر عن صمودهم امام تلك الجائحة. وأضاف سعد مكي، أن الاطقم الطبية بالدقهلية قاموا على رعاية طفل عمره عامين ، وكانت حالته خطرة بسبب انه يعاني في الاساس من ضعف في الجهاز المناعي وبعض المشاكل في الحركة وأصيب بفيروس كورونا من الخارج دون علم الأهل، ودخل المستشفى يوم وقفة عيد الفطر لإجراء بعض الفحوصات.

لا يصيب الجهاز التنفسي فقط.. باحث مصرى: 40% من حالات وفاة كورونا يكون نتيجة التعرض لسكتة قلبية قال الدكتور محمد عصام، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة باريس ساكلاى: إن سبب حيرة العلماء من فيروس كورونا هو أنه من المفترض أن يصيب الجهاز التنفسي فقط، لكنه أصبح يطور نفسه ويصيب الجسم كله بداية من الرأس وحتى القدمين، مثل الكبد والكلى والقلب، كما أن هناك تقارير ذكرت أنه يصيب الجهاز العصبي.

وأضاف "عصام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن التقارير أثبتت أن 40% من مرضى كورونا المتوفيين يتوفوا نتيجة سكتة قلبية، موضحا أن هناك أبحاث منشورة فى دوريات طبية عالمية لا يصيب إلا خلايا الأوعية الدموية، مما يفسر إصابته للجسم كله.

وأشار إلى أن الأوعية الدموية تنظم تكون الجلطات، حيث أن كورونا يصيب الأوعية الدموية ويجعلها تموت وتكون جلطات صغيرة فى الجسم فى جميع أنحاء الجسم، مما أن معظم مرضى كورونا يكونوا جلطات صغيرة.







