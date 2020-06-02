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تعقيم كل ساعتين.. المترو يعلن توفير كمامات في جميع المحطات بسعر رمزي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:02 ص
محطات المترو
محطات المترو
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هاجر إبراهيم

قال المهندس على فضالي، رئيس مجلس إدارة تشغيل المترو، إن الشرط الوحيد لركوب المترو هو ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه في حال عدم ارتداء الشخص لها سيصحبه أي شخص من إدارة الأمن وشراء كمامة من شباك التذاكر. 


وأضاف علي فضالي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يتم توفير الكمامات في جميع محطات المترو وبسعر رمزي، موضحًا أن أجهزة قياس درجات الحرارة موجودة في المباني الإدارية إلى أن يتم تعميم التصنيع. 


وأشار إلى أنه في الأمور العادية هناك عدد ركاب يقترب من 2.5 مليون، حيث إن الإدارة الآن تعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمليون راكب، ما يجعل من الصعب توفير أجهزة قياسات درجة الحرارة لهذا العدد الكبير. 


وأوضح أن جميع الموظفين بالمترو يتسلمون كمامة كل يوم وكمامة أخرى لليوم الذي يليه، بالإضافة إلى توفير زجاجات كحول لكل موظف، أما بالنسبة للصرافين فيكون الشباك الخاص به مغلقا تماما ولا يختلط مع أي فرد وتعقيم يديه بعد كل عملية أو اثنين. 


وأوضح أنه يتم تعقيم شبابيك التذاكر كل ساعتين، بالإضافة إلى السلالم المتحركة والعادية، منوهًا إلى أن القطارات جميعها يتم تعقيمها من الداخل والخارج.

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