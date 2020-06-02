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رياضة

رئيس نادي الشمس: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأعضاء.. وعودة الدوري قرار صعب.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:09 ص
أسامة أبو زيد رئيس
أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس
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حسام الحارتي

أكد أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل فتح النادي من جديد لاستقبال الأعضاء .

وأضاف في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن عودة الدوري المصري  في ظل انتشار فيروس كورونا أمر في غاية الصعوبة.

وأوضح أسامة أبو زيد:" عودة الأنشطة الرياضية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أمر صعب للغاية ".

وتساءل أسامة ابو زيد،عن طبيعة عودة الانشطة الرياضية وإعادة فتح الأندية خلال الفترة المقبلة بقوله :" هل ستساعد وزارة الشباب والرياضة والدولة الأندية للتغلب على الأمور المادية ؟".

وأشار أسامة ابوزيد إلى أن جميع الأندية الرياضية تعاني من أزمة مالية كبيرة في ظل الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي .

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