الرياض وجدة.. لماذا تزايدت إصابات فيروس كورونا بالمدينتين؟

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي حالات الإصابة بالمملكة 89011 حالة .





وفي بيان صحفي أكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .





وتصدرت الرياض ومكة وجدة قائمة المدن السعودية المسجل بها إصابات بكورونا، بواقع 556 إصابة بالرياض، 300 مكة، 279 جدة، الدمام 123، الهفوف119، القطيف 78.





وشهدت الرياض وجدة زيادة في أعداد الإصابات خلال اليومين الماضيين، وهو ما رصدته وزارة الصحة السعودية، لا سيما بعد تخفيف بعض الإجراءات الوقائية بالمملكة، ورفع الحظر الكلي في كل مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة.





وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي على أسباب ارتفاع الإصابات، بأن الوزارة رصدت حالات حرجة مصابة بكورنا في جدة والرياض.





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وقال في تصريحات تليفزيونية، إن عدم تمسك الناس بالإجراءات الاحترازية واستهتارهم وراء تزايد عدد الإصابات في جدة والرياض.





ونصح متحدث الصحة السعودية، المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية، حتى لا تتزايد عدد الإصابات في باقي المدن.





وكانت المملكة العربية السعودية بدأت منذ أيام المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا.





وحسب صحيفة سبق السعودية، كانت مكة المكرمة هي نقطة البداية لمرحلة الفحص الموسع، حيث تم فحص الأشخاص على مداخل مكة المكرمة الستة.





و شملت الفحوصات حي التخصصي، إذ تم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".



