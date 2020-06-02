الليمون من 35 لـ 50 جنيها .. والتجار : ارتفاع الأسعار عادي فالوقت ده

شهدت أسعار الليمون قفزة كبيرة بقيمة 20 جنيها للكيلو فى الأسواق، ليرتفع ،سعر الليمون من 15 جنيها إلى 35 جنيها، ويصل سعره في بعض المحال إلى 40 جنيها





لذلك رصدت عدسة صدى البلد سبب ارتفاع سعر الليمون في السوق.

في البدايه قال عارف الصادق احد تجار الخضروات في الأسواق المصريه ان سبب ارتفاع سعر الليمون في السوق هذه الأيام بسبب فيروس كورونا وتهافت المواطنين على شراء الليمون للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا لاحتواءه على بعض الفيتامينات المقويه للمناعه.





وأضاف سيد عبدالله تاجر خضروات وفاكهه ان ارتقاع سعر الليمون يرتفع سنويا في مثل هذا التوقيت من كل عام بسبب تغيير الفصول وندرة المحصول وهذه ليست أقصى زياده وصل إليها سعر الليمون لان سعر الليمون وصل إلى مائة جنيه العام الماضي.









وتابع عادل شحاته تاجر خضروات أيضا انه من الطبيعي ان يرتفع سعر الليمون هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا لان المصريين يعتمدون على محاولة تقوية المناعه بتناول بعض الخضروات والفاكهة التي تحتوي بنسبة كبيره على بعض الفيتامينات المقويه للمناعه