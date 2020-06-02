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رياضة

برشلونة ينفي إصابة 5 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:59 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
نفى نادي برشلونة الإسباني، الأنباء التي ترددت عن إصابة 5 لاعبين في صفوفة بفيروس كورونا، في بداية تفشي الوباء العالمي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، أن 5 لاعبين في صفوف برشلونة بجانب اثنين من الجهاز الفني اصيبوا بفيروس كورونا، في بداية انتشار الفيروس التاجي، لكنهم تعافوا تماما،أصبحوا بصحة جيدة في الوقت الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة في تصريحات صحفية:" جميع الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي خضع لها اللاعبين جاءت سلبية".

وأضاف:" ما تردد عن أصابة 7 أشخاص داخل نادي برشلونة، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

ويستعد برشلونة حاليا، لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني، المقرر عودته 11 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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