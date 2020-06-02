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فن

بعد يومين من طرحها.. فضل شاكر يقترب من 2 مليون مشاهدة لأغنية غيب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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محمد نحلة
اقترب الفنان فضل شاكر من ٢ مليون مشاهدة بأغنية غيب التي طرحها منذ يومين.

الأغنية من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.


تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني  عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

ويذكر أن حققت أغنية "بتوحشيني" للفنان فضل شاكر، تخطت 7 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع يوتيوب، منذ شهر.
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