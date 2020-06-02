صحة أسيوط: عزل المدينة الجامعية استقبل 570 حالة منذ بداية انتشار كورونا

أكد الدكتور أحمد سيد موسى، المشرف على مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، ومدير إدارة مكافحة العدوى بصحة أسيوط، على أهمية وعى المواطنين واتباع الإجراءات الوقائية من غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 30 ثانيه، وارتداء الكمامات عند النزول للأسواق أو المصالح العامة والحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا.





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وأشار مدير إدارة مكافحة العدوى بأسيوط، إلى أن مستشفى المدينة الجامعية، استقبل نحو 570 حالة من المصابين فيروس كورونا، منهم 343 حالة خرجوا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتماثلهم للشفاء و57 حالة خرجوا من المستشفى بناء على رغبتهم باستكمال العلاج فى العزل المنزلي، ونحو 144 شخصا يخضعون للرعاية الطبية والعلاج داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية.





وأوضح الدكتور أحمد سيد موسى على الموافقة على تخصيص مبني رقم 6 بالمدينة الجامعية لاستقبال الفريق الطبي وعلاجهم، فضلا عن تخصيص عدد من الاسرة الطبية داخل مستشفى ابوتيج النموذجى لعلاج الأطباء والطاقم الطبي، مشيرا إلى تخصيص مبنى رقم 4 بالمدينة الجامعية بعدد 68 غرفة لعزل الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، لحين ظهور نتائج العينات والتحاليل، بعدها يتم تصنيف حالة المريض وتخيره بالتوجه الى احد مستشفيات العزل او العزل المنزلى .





وقال الدكتور احمد سيد موسى، انه تم انشاء وحدة شئون تقديم الخدمة بمديرية الصحة بأسيوط، ويرأسها الدكتور عصام نبيل مدير التفتيش الفني بالمديرية، ويتم التواصل مع الفريق الطبي وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم من إجراء التحاليل والمسحات اللازمة وتوفير أماكن للعزل.

وأضاف موسى، أن 2% من المصابين بفيروس كورونا بمحافظة أسيوط يحتاجون وضعهم على جهاز تنفس صناعى داخل العناية، بينما 18% من المصابين يحتاجون رعاية طبية ويتم حجزهم داخل مستشفيات العزل، وعمل التحاليل والمسحة واستكمال العلاج، كما يتم نقل من تتحسن حالته الصحية إلى مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، أو تخيرهم بالعزل المنزلي.



