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منوعات

بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:31 م
الطبيب الصيني هو
الطبيب الصيني هو ويفينج
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أماني إبراهيم
توفي الطبيب الصيني الذي عانى من تحول بشرته إلى اللون الداكن بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أفادت صحيفة ذا بيبر الإخبارية الصينية أن الدكتور هو ويفينج الذي أصيب بالفيروس خلال عمله بالمستشفى في ذروة تفشي الفيروس في الصين، قد تأثر بمضاعفات أخرى حينها كان أبرزها تغيير لون جلده وأصبح داكنا.

وتوفي الطبيب البالغ من العمر 42 عاما، بعد وجوده في العناية المركزة لأكثر من شهر، قبل أن يفقد حياته بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابته بالفيروس المستجد.

وشهد مستشفى ووهان المركزي وفاة ما لا يقل عن خمسة من العاملين في المجال الطبي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم تعلق المستشفى بعد على وفاة الدكتور هو.

تغيير لون الجلد كمضاعفات الإصابة بكورونا ليس الأول من نوعه في حالة الدكتور هو، فقد تحول لون جلد الدكتور يي فان إلى اللون الداكن أيضا بسبب إصابته بالمرض في نفس الوقت الذي أصيب فيه الدكتور هو، ولكنه تعافى تماما حاليا وعاد لون بشرته إلى طبيعته ولكن ببطء.

ويعد تغيير لون البشرة أحد المضاعفات التي أصابت مرضى كورونا في الصين، جراء تناولهم جرعات من المضاد الحيوي خلال إصابتهم بالمرض، والذي تسبب في حدوث اختلال هرموني بعد أن أتلف الفيروس الكبد، وفقا لما أوضحه نائب قسم طب الرعاية الحرجة في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية.
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
بعد معاناة 5 أشهر.. وفاة الطبيب الصيني الذي أصبحت بشرته داكنة بسبب كورونا.. صور
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