عميد اقتصاد القاهرة: امتحانات الفرق النهائية إلكترونيا تحتاج لإمكانيات

سياسة القاهرة: تحويل الأنشطة الطلابية إلكترونية العام المقبل.. وتوصيات النخبة الاقتصادية في الكلية للتعامل مع أزمة كورونا.. وإعلان جدول امتحانات الفرق النهائية بعد العيد