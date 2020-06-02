عميد اقتصاد القاهرة: امتحانات الفرق النهائية إلكترونيا تحتاج لإمكانيات

علق الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار بعض الجامعات بشأن امتحانات الفرق النهائية حيث خيرت الطلاب بين الامتحان التقليدي والإلكتروني، قائلا:" إن الكلية ملتزمة بأي قرار جديد بخصوص امتحانات الفرق النهائية".
وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه إذا كانت تلك الجامعة لديها الإمكانيات للامتحانات الإلكترونية فهو قرار جيد، لافتا إلى أن الاختبار الإلكتروني يجب أن يضمن شخصية الطالب الذي يمتحن، وإمكانية عدم قطع شبكة الإنترنت.
وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه إذا كانت تلك الجامعة لديها الإمكانيات للامتحانات الإلكترونية فهو قرار جيد، لافتا إلى أن الاختبار الإلكتروني يجب أن يضمن شخصية الطالب الذي يمتحن، وإمكانية عدم قطع شبكة الإنترنت.
اقرأ أيضا:وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنه إذا كانت هذه الضمانات غير موجودة فهذا يضعف الامتحانات الإلكترونية، موضحا المجلس الأعلى للجامعات يدرس الاختيارات كلها ويقدم الأصلح للطالب.
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