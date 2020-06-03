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مرأة

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:35 ص
فوائد الحليب
فوائد الحليب
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رشا عوني
يحتاج الجميع خلال فترة الحجر المنزلي تناول أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة، والتوقف عن تناول المشروبات الغازية والأكلات الجاهزة فهي تضر المناعة بشكل كبير وتجعلها غير قادرة على مواجهة الفيروسات ، ومن أهم المشروبات التي يجب تناولها بشكل يومي هو الحليب فهو صحي للكبار والصغار وله فوائد هائلة في رفع كفاءة جهاز المناعة.

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واعتاد الكثير على تناول الحليب فور الاستيقاظ مع وجبة الإفطار لكن أيضا فوائد تناول الحليب قبل النوم متعددة ومميزة يمكنك الاستفادة بها من خلال تناول كوب بشكل يومي خاصة خلال فترة الحجر المنزلي و تفشي فيروس كورونا، إليك فوائد شرب الحليب قبل النوم : 

1- يساعد تناول الحليب قبل النوم على تحسين جودة النوم ، حيث يحتوي الحليب على التربتوفان والببتيدات النشطة حيويًا والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أنماط النوم.

2- شرب الحليب ليلًا يساعد على خسارة الوزن ، فكلما شعرت برغبة في تناول وجبة خلال الليل ، استبدلها بكوب من الحليب الدافئ.

3- يقوي العظام ، فيحتوي الحليب على مستويات عالية من فيتامين د الذي يحتاجه الجسم لامتصاص الكالسيوم الضروري لتكوين عظام صحية.

4- يعزز جمال البشرة ، يمكن أن يؤدي تناول الحليب المنتظم إلى تحسين حالة الجلد من خلال إعطائه مظهرًا شابًا، كما يحتوي الحليب على فيتامين ب 12 الذي يساعد في تجنب فقدان مرونة البشرة والكولاجين.

5- يمنحك الطاقة ، يؤثر شرب الحليب الدافئ قبل النوم ليلًا بشكل كبير على اليوم التالي، و تستيقظ مليئ بالطاقة والحيوية.

6-يقلل من مستويات الإجهاد، حيث أن كوب من الحليب قبل النوم هو طريقة رائعة لتقليل التوتر، و  ينتج البروتين ، Lactium الموجود في الحليب تأثيرًا مهدئًا على الجسم عن طريق خفض ضغط الدم ، وإرخاء العضلات وخفض مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون يطلقه الجسم عندما يكون تحت الضغط. 

7-الحليب يتحكم في مستويات الكوليسترول ، يمكن لشرب الحليب قليل الدسم أو بدونه أن يفعل العجائب لخفض مستويات الكوليسترول، حيث تقلل البروتينات الموجودة في الحليب من الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكولسترول الجيد (HDL). 

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