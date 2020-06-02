أهالي حي الهرم يستغيثون بسبب مياة الصرف الصحي

استغاث اهالي حي الهرم بموقع صدي البلد الاخباري بعد قيامهم التقدم بشكاوي عديدة للحي بسبب مشكلة الصرف الصحي ولكن دون جدوي.









قام اهالي شارع ابو جمال البنا بمنطقة الطوابق بفيصل التابعة لحي الهرم بالاستغاثة بموقع صدي البلد بسبب انهم يعانون بطريقة بشعة للغاية من مشكلة كبيرة الا وهي مياة الصرف الصحي قد ملئت الشارع باكمله.

واصبح المرور صعب للغاية في المنطقة بسبب مياة الصرف الصحي التي قد اغرقت الشارع بالكامل ناهيك عن الرائحة البشعة التي قد سببتها الصرف الصحي.









وقد تقدم اهالي المنطقة بالعديد من الشكاوي علي ولكن دون اي جدوي او الاستجابة لشكواهم.







