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مرأة

بمكياج صاخب.. مي سليم تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:10 ص
مي سليم
مي سليم
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آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت من خلال صورتها  بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت مي سليم ، وهي ترتدي جاكيت باللون الابيض ومزين بالأكسسورات من الأعلي، وباكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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فيما رفعت مي سليم شعرها إلى الوراء بطريقة انسابية وناعمة مع وضع اكسسورات الشعر على جانبي شعرها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز الروز، مع الماسكرا؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مي سليم إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة ، حيث انها اكتفت بارتداء أكسسورات على الشعر باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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