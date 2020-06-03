بمكياج صاخب.. مي سليم تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت من خلال صورتها

بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.













واختارت مي سليم ، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز الروز، مع الماسكرا؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه. فيما رفعت مي سليم شعرها إلى الوراء بطريقة انسابية وناعمة مع وضع اكسسورات الشعر على جانبي شعرها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

وأكملت مي سليم إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة ، حيث انها اكتفت بارتداء أكسسورات على الشعر باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

